Frankfurt am Main (ots) - Hochrangige IT- und Digitalexperten der

Sporthilfe-Partner unterstützen Stiftung künftig mit Vorschlägen, Impulsen und

Beratung / Digitale Transformation wird vorangetrieben



Die Deutsche Sporthilfe kann in Fragen der Digitalisierung künftig auf die

Expertise hochkarätiger Fachleute bauen: Mit der Unterstützung ihrer Nationalen

Förderer und Partner hat die Stiftung einen Digitalen Beirat ins Leben gerufen,

dem hochrangige Führungskräfte sowie IT- und Digitalexperten der wichtigsten

Wirtschaftspartner und Stakeholder angehören. Sie werden die Sporthilfe ab

sofort mit Vorschlägen, Impulsen und Beratung bei den Herausforderungen der

digitalen Transformation unterstützen und ihr Know-how bei IT- und

Digitalisierungsfragen einbringen.







Geleitet wird der Digitale Beirat von Oliver Buschmann, General Manager Strategy& Platform Planning bei Intels Client Computing Business. Mit demVorstandsvorsitzenden der Sporthilfe, Thomas Berlemann und dem gesamtenFührungsteam wird die Stiftung in den kommenden Jahren zu einer DigitalenPlattform weiterentwickelt. Athletensprecher Marc Zwiebler, ehemaligerBadminton-Nationalspieler und Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Sporthilfe,vertritt die Belange der Spitzen- und Nachwuchsathleten.Die weiteren Mitglieder des Digitalen Beirats sind:- Tim Alexander (Chief Marketing Officer & Chief Experience Officer, DeutscheBank)- Laurent Donnay (SVP Agile Enterprise & Digital Transformation, DeutscheTelekom)- Dominik Greuel (Head of Global Performance Marketing, Mercedes-Benz)- Thomas Grunau (SVP Global Head of Business Strategy & Digitalization DHLGlobal Forwarding, Deutsche Post)- Dr. Axel Schell (Chief Technology Officer, Allianz Deutschland)- Martin Scholich (Global Advisory Digital Transformation Leader, PwC)- Nicholas Storm (Global Head of Intelligent Delivery Group Industries, SAP SEThomas Berlemann: "Die digitale Transformation im Sportsektor bietet neueChancen für Athleten, Fans und Unternehmen. Gemeinsam mit den Vertretern unsererNationalen Förderer und Partner, die uns mit ihrer Expertise sowie ihremErfahrungsschatz großartig unterstützen, werden wir die sich bietenden Chancennutzen und die Sporthilfe für alle Herausforderungen der Digitalisierung bestensaufstellen. Das betrifft die interne Organisation, vor allem aber die digitaleBetreuung geförderter Athleten, innovative Fördermaßnahmen sowie die Vernetzungvon Athleten, der Sporthilfe und unserer Partner."Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 500Fax: 069/67803 - 599E-Mail: mailto:florian.dubbel@sporthilfe.deInternet: http://www.sporthilfe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51413/4793711OTS: Stiftung Deutsche Sporthilfe