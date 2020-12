E3 Gruppe begegnet Veränderungen in der Eventbranche mit neuer Unternehmensstruktur und Investitionen

Frankfurt am Main (ots) - - Kundenorientierte Neuaufstellung des

Angebotsspektrums mit Segmenten "E3 Solutions", "E3 Live Experience", "E3 Live

Performance" und "E3 Live Events"



- Neue Struktur ist auf Kompetenz, Synergien und Effizienz ausgerichtet





- Digitales Angebot wird durch Investitionen deutlich erweitert- E3 Gruppe kapitalstark mit neuen Konzepten auf die Zukunft ausgerichtet- Errichtung eines Impfzentrums in Stuttgart und des US-Pavillons für die Expo2020 in Dubai- Erwartete Marktkonsolidierung eröffnet E3 Gruppe neue ChancenDie E3 Gruppe, eine global tätige Unternehmensgruppe für Exhibitions, Events undEnvironments mit 10 Standorten und mehr als 900 Mitarbeitern weltweit, hat ihreUnternehmensstruktur zukunftsgerichtet angepasst. Damit setzt das Unternehmendie Integration seiner verschiedenen operativen Einheiten konsequent fort undbegegnet den dynamischen Veränderungen im Markt im Rahmen der COVID-19-Pandemie.Im Ergebnis richtet die E3 Gruppe ihre Kernkompetenz, innovativeKommunikationskonzepte zu planen und zu realisieren, deutlich flexibler undnäher an den aktuellen Bedürfnissen ihrer Kunden aus. Die Implementierung derneuen Struktur hat bereits im November 2020 begonnen.Joern Trierweiler, CEO der E3 Gruppe, sagte: "Während sich der sehrfragmentierte Milliarden-Markt für Exhibitions, Events und Environments aufgrundder derzeitigen Pandemie sozusagen im Winterschlaf befindet, wird er nachÜberwindung dieser Phase wieder ein wachsender Teil der Marketingstrategievieler Unternehmen sein. Gerade in Zeiten des Umbruchs und dynamischerVeränderungen sind Verlässlichkeit und langfristige Planbarkeit wichtigeKriterien bei der Auswahl von Dienstleistern und Partnern zur Inszenierung vonMarken. Die E3 Gruppe kann hier mit ihrer Kapitalstärke, ihrer neuen Struktursowie innovativen Konzepten punkten."E3 Gruppe begegnet Krise mit deutlich erweitertem digitalen Angebot undinnovativen KonzeptenNeben dem klassischen Messegeschäft haben alternative Live-Marketing-Formatebereits vor der COVID-19-Pandemie stark an Bedeutung gewonnen: umfassendedigitale Lösungen für Onlinevertrieb, Social Media und gezielte, autarkkontrollierbare Marketingevents (z.B. Hausmessen) sowie hybride Formate. DieseTrends, die durch die Pandemie zusätzlichen Auftrieb erhalten haben, greift dieE3 Gruppe mit einem deutlich erweiterten digitalen Angebot auf. So hat dasUnternehmen in den zurückliegenden Monaten bereits zahlreiche virtuelle undhybride Formate für seine Kunden realisiert und investiert in die Entwicklungdigitaler und hybrider Angebote.Darüber hinaus nutzt die E3 Gruppe ihre Expertise zur Errichtung und