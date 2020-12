Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ludwigsburg (ots) - Nach langjähriger Erwerbstätigkeit ist es der Wunsch derMenschen, besonders die schönen Seiten der letzten Lebensabschnitte genießen zukönnen. Doch ohne entsprechende private Vorsorge markiert das Ausscheiden ausdem Arbeitsleben oft eine deutliche finanzielle Einbuße. Der Vorstandvorsitzendeder Wüstenrot Bausparkasse AG, Bernd Hertweck, empfiehlt daher, sich rechtzeitigmit diesem Thema zu beschäftigen und sich als Teil der privatenAltersabsicherung die ab 2021 verbesserte Wohnungsbauprämie zunutze zu machen.Zufriedenheit und Lebensqualität am Lebensabend hängen nicht ausschließlich,aber auch von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ab. Vor diesemHintergrund verweist Bernd Hertweck auf den jährlichenRentenversicherungsbericht der Bundesregierung, der in diesem Punkt keinerosigen Aussichten aufzeigt: Die Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung,denen Ruheständler nach einem langen Erwerbsleben mit durchschnittlichemVerdienst entgegensehen können, belaufen sich aktuell auf knapp die Hälfte desletzten Bruttolohns. Infolge des demografischen Wandels dürfte das Rentenniveauin Zukunft sogar noch weiter sinken. Wer den gewohnten Lebensstandard also auchim Alter erhalten möchte, kann sich nicht ausschließlich auf staatlicheRentenleistungen verlassen, sondern muss auch private Vorsorge treffen.Bernd Hertweck: Wohneigentum als AltersvorsorgeEine bewährte und beliebte Form der finanziellen Absicherung für das Rentenalterist die selbst genutzte Wohnimmobilie. Wohneigentümer profitieren bereits vieleJahre vor dem Rentenalter von ihren eigenen vier Wänden, doch mit demRenteneintritt macht sich die zu diesem Zeitpunkt in der Regel abbezahlteImmobilie besonders bezahlt. Denn aufgrund des sinkenden Einkommens schlägt eineMiete in einem Rentnerhaushalt besonders merklich zu Buche. Das eigene Haus oderdie Eigentumswohnung ersparen jeden Monat Mietzahlungen in beträchtlicher Höhe,sodass sich Wohneigentümer dank der eingesparten Mietausgaben über mehrereHundert Euro zusätzlich in der Haushaltskasse freuen können.Wüstenrot-Chef Bernd Hertweck macht zudem auf eine weitere Möglichkeitaufmerksam, im Alter von der eigenen Immobilie zu profitieren: Wer sichverkleinert und im Ruhestand beispielsweise das zu groß gewordene Haus verkauft,um in eine seniorengerecht ausgebaute Eigentumswohnung zu ziehen, kann dank derPreis-Differenz häufig einen beträchtlichen Überschuss realisieren.Mehr Prämie für mehr Anspruchsberechtigte ab 2021Die Eignung als Altersvorsorgeinstrument ist einer der Gründe, die denGesetzgeber dazu bewogen haben, die Bürger mit der Wohnungsbauprämie bei der