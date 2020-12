Hamburg (ots) - Ein neu gegründetes Family Office (https://www.kontora.com)

arbeitet in der Regel für Mandanten aus der Umgebung. Die räumliche Nähe

erleichtert den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses - insbesondere dann, wenn

der Debütant nur über wenige Referenzen verfügt. Hat sich das Family Office

einmal etabliert, kommen neue Mandanten aus dem Rest der Republik hinzu. Erfolg

spricht sich eben herum. Aber welche Rolle spielt der Standort eines Family

Office? Und wie verändert sich in Zeiten zunehmender Digitalisierung die

Zusammenarbeit von Mandant und Vermögensarchitekt?



Um diese Fragen zu beantworten, lohnt zunächst ein Blick auf die Karte: Die

meisten deutschen Family Offices befinden sich in Städten wie Hamburg, Köln,

Düsseldorf, München und Stuttgart. Immer mehr Vermögensplaner lassen sich zudem

in der Gründer-Kapitale Berlin nieder. Allesamt Standorte, in denen namhafte

Unternehmen und vermögende Familien zu Hause sind. Folglich liegt es nahe, dass

Family Offices rund um ihre Kundschaft gebaut werden. Und tatsächlich gibt es

Familien, die ihre Entscheidung für einen Partner von dessen lokaler Präsenz

abhängig machen.





Gegenseitiges VerständnisDas dürfte jedoch nur für eine Minderheit zutreffen: Zum einen, da ein Großteildes Mittelstands - darunter viele Hidden Champions - gar nicht in denMetropolen, sondern in der Fläche sitzt. Zum anderen ist der persönlicheAustausch von Mandant und Berater vor allem in der ersten Phase wichtig, wenn esdarum geht, gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und die strategischeAusrichtung festgelegt wird. In der laufenden Zusammenarbeit erfolgen weiteTeile der Kommunikation ohnehin per Telefon oder E-Mail.Zudem kommen digitale Tools zum Einsatz. Ein Trend, der sich unter denBedingungen der Corona-Pandemie noch verstärkt. Insbesondere die jüngereGeneration, also Erben und Gründer nach dem Exit, erwartet nicht weniger als einjederzeit per Online-Zugriff abrufbares, aktuelles Vermögensreporting. " Inunseren Anfangstagen haben wir noch Quartalsberichte in Telefonbuch-Stärkeverschickt ", erzählt Stephan Buchwald, einer der Gründer des Multi FamilyOffice Kontora. " Später haben wir auf PDF-Versand umgestellt, dann auf eineleistungsstarke Softwarelösung. "Große TransparenzDiese bietet zahlreiche von Banking-Tools bekannte Funktionen, wie eineautomatisierte Echtzeit-Übersicht liquider Assets. Der Wert komplexerInvestments, etwa von Immobilien oder Private Equity, wird durch dasKontora-Buchhaltungsteam zuverlässig auf dem neuesten Stand gehalten. Kontorastellt zudem regelmäßig selbst produzierten Content in das System ein, um einHöchstmaß an Transparenz zu gewährleisten: Wenn Mandanten sich beispielsweise ander Finanzierung einer Gewerbeimmobilie in Florida beteiligen, besichtigt einImmobilienspezialist die Baustelle und stellt investierten Mandanten ein Videovon seinem Besuch zur Verfügung.Kontora hat seine Heimat in Hamburg. Zunächst kamen nahezu alle Mandanten ausder Hansestadt. Heute - nach 14 Jahren am Markt - liegt der Anteilüberregionaler Engagements bei 70 Prozent. " Hamburg ist der ideale Standort fürein Family Office ", resümiert Buchwald. " Unsere Mandanten profitieren voneinem starken Netzwerk, zu dem Notare, Anwälte und Steuerberater gehören. " Undauch wenn die fortschreitende Digitalisierung den ein oder anderen Präsenzterminüberflüssig macht, dürften auswärtige Mandanten auch weiterhin zu Terminen inden Räumlichkeiten am Jungfernstieg anreisen. Immerhin hat die Stadt auchabseits von Vermögensplanung jede Menge zu bieten.