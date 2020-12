JPMORGAN belässt BNP PARIBAS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas angesichts neuer Rahmenbedingungen der EZB für Dividendenzahlungen europäischer Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analystin Delphine Lee passte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ihre Erwartungen für französische Banken an. Von der BNP Paribas erwartet sie für 2020 eine Auszahlung in Höhe von 1,10 Euro je Aktie./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 09:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2020 / 09:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.