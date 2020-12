Carmignac's Note: Eine zwiespältige Rückkehr zur Normalität

Von Didier SAINT-GEORGES - Head of Portfolio Advisors, Managing Director and Member of the Strategic Investment Committee, Carmignac_

Die Marktentwicklung im Jahr 2020 wird den Anlegern hauptsächlich wegen zweier Dinge in Erinnerung bleiben: Zum einen wegen eines heftigen Auf und Abs: Nach einem Moment der Panik kehrte angesichts der außerordentlichen Unterstützungsmaßnahmen wieder Zuversicht an den Märkten ein. Zum anderen kam es auf Sektorebene zu einer extremen Polarisierung zwischen Gewinnern und Verlierern. Um in diesem Jahr gute Geschäfte zu machen, bedurfte es einer aktiven Steuerung des Marktrisikos und einer sehr hohen Disziplin bei der Titelauswahl.