Empfehlung: Stark überdurchschnittlich attraktiv

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Entwicklung des Handelsportfolios voll im Plan, Neues umfangreiches Objektvolumen gesichert, German Real Estate-ETP weiterhin 'stark überdurchschnittlich attraktiv'



Die German Real Estate Capital S.A. ist eine Emittentin einer Schuldverschreibung, die unter der Bezeichnung ETP (Exchange Traded Product) seit dem 20.04.2018 vertrieben wird. Die Mittel des mit einem Kupon in Höhe von 3,0 % ausgestatteten Wertpapiers werden über die Gesellschaft German Real Estate Immobilien GmbH an Immobilienobjekt- Gesellschaften weitergeleitet und dienen auf dieser Ebene als eigenkapitalersetzendes Fremdkapital. Die Anleihegläubiger investieren damit indirekt in ein aus Bestands- und Handelsimmobilien umfassendes Portfolio, womit ein grundsätzlich hoher Sicherheitsaspekt vorliegt. Im Rahmen des vorliegenden Updates ist es unser Ziel, einen Überblick über die jüngste Entwicklung bei den wichtigsten Objekten der German Real Estate zu geben.



Das Handelsportfolio umfasste zum Studienzeitpunkt 22 Liegenschaften, die sich sowohl aus Neubau- als auch aus denkmalgeschützten Sanierungsobjekten zusammengesetzt hat. Trotzt der Corona-Einschränkungen war die Gesellschaft in der Lage, die Fertigstellungstermine einzuhalten und die geplanten Verkäufe größtenteils umzusetzen. Dies ist umso bemerkenswerter, wenn berücksichtigt wird, dass Verzögerungen bei der Immobilienprojektierung, auch ohne Krisenszenarien typisch sind.



Zum Zeitpunkt der letzten Researchstudie (siehe Studie vom 22.06.2020) umfasste die Finanzierung des Handelsportfolios Bankkredite in Höhe von ca. 14 Mio. EUR, Schuldscheindarlehen in Höhe von ca. 11 Mio. EUR sowie ETP- Mittel in Höhe von ca. 10 Mio. EUR. Mit der erfolgreichen Objektveräußerung geht die Freigabe der beim Schuldscheindarlehen sowie beim ETP nicht zweckgebundenen Finanzierungsmittel einher, was die Möglichkeit zur Finanzierung neuer Projekte eröffnet. Wir hatten für die kommenden Geschäftsjahre in diesem Zusammenhang die Investition in neue Projekte in einem Gesamtvolumen von über 40 Mio. EUR unterstellt. Gemäß Unternehmensangaben wurde diese Erwartung jedoch deutlich übertroffen. Im Bereich der Handelsimmobilien wurden insgesamt fünf neue Projekte bzw. Projektrechte erworben, die bei Fertigstellung insgesamt ein Projektvolumen in Höhe von ca. 125 Mio. EUR haben werden. Da es sich hier sowohl um Sanierungsprojekte aber auch um komplette Neuerrichtungen geht, ist das anfängliche Investitionsvolumen noch vergleichsweise niedrig.