Lahr (ots) - Endlich eine verbraucherfreundliche Entscheidung von aller höchsterStelle im Diesel-Abgasskandal: Der Europäische Gerichtshof hat am Donnerstag,17. Dezember 2020, in einem brisanten Verfahren gegen die Volkswagen AGAbschalteinrichtungen zur Manipulation der Abgasreinigung grundsätzlich fürillegal erklärt und Ausnahmen sehr enge Grenzen gesetzt (Az. C-693/18 (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200170de.pdf) ).Hintergrund ist ein Verfahren gegen VW in Frankreich. Das Tribunal de GrandeInstance de Paris wollte Antworten auf Fragen, die für die gesamte europäischeAutomobilindustrie Sprengstoff enthalten. Kann die von den Herstellernangeführte "Ausnahme Motorschutz" so ausgelegt werden, dass die "AusnahmeAbschalteinrichtung" zur Regel wird? Nein, sagte das Gericht. Damit ist auch dassogenannte "Thermofenster" illegal, mit dem die Abgasreinigung abhängig von derAußentemperatur zum Schutz des Motors geregelt wird. Eine Ausnahme sei nurmöglich, um den Motor vor Beschädigung und Unfall zu schützen und nicht vorVerschleiß und Verschmutzung.DieDr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH wertet das Urteil alsverbraucherfreundlichen Meilenstein im Abgasskandal, als wohltuender Kontrast zuden VW-freundlichen Urteilen des Bundesgerichtshofs und sieht mit dem UrteilDieselgate 2.0 endgültig ausgelöst. Denn die gesamte Branche manipuliert dieMotoren unter anderem mit dem Thermofenster. Die Kanzlei gehört zu den führendenim Abgasskandal. Die beiden Inhaber haben den Verbraucherzentrale Bundesverband(vzbv) in der VW-Musterfeststellungsklage vertreten, einen 830-Millionen-Euro-Vergleich (https://ots.de/rCqIv9) ausverhandelt und mit dem Abschluss desVerfahrens am 30. April 2020 deutsche Rechtsgeschichte (https://ots.de/LZEppF)geschrieben.EuGH-Urteil löst für Autobranche Dieselgate 2.0 ausIm fünften Jahr des Diesel-Abgasskandals ist Dieselgate 2.0 für die Autobranchewahr geworden. Dass VW beim Dieselmotor EA 189 die Abgasreinigung inunzulässiger Weise manipuliert hat, hat der Bundesgerichtshof in seinem erstenVerfahren am 25. Mai 2020 festgestellt und VW aufgrund vorsätzlicher undsittenwidriger Täuschung verurteilt. Der Europäische Gerichtshof hält in seinemUrteil vom 17. Dezember 2020 Abschalteinrichtungen zur Beeinflussung derAbgasreinigung sogar generell für illegal. "Ein Hersteller darf keineAbschalteinrichtung einbauen, die bei Zulassungsverfahren systematisch dieLeistung des Systems zur Kontrolle der Emissionen von Fahrzeugen verbessert, umihre Zulassung zu erreichen", heißt es in der Pressemitteilung des EuGHs.Darüber hinaus erklärt er das branchenübliche Argument "Motorschutz" für