Aztec Minerals und Kootenay Silver unterzeichnen Joint-Venture-Vereinbarung für Projekt Cervantes im mexikanischen Bundesstaat Sonora

Vancouver, Kanada – 17. Dezember 2020 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) (“Aztec” oder das “Unternehmen” - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aztec-minerals- ...) gibt bekannt, dass es eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Kootenay Silver Inc. (KTN:TSX-V) über das Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Sonora, Mexiko, (“Cervantes”) getroffen hat. Wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Juli 2019 hieß, hat Aztec sein Earn-in abgeschlossen und von seiner Option Gebrauch gemacht, eine Beteiligung von 65% an Cervantes zu erwerben. Kootenay behält die restlichen 35%. Die Beteiligungen der Parteien an Cervantes erfolgen indirekt durch Aktienbesitz (Aztec 65% / Kootenay 35%) an einem Joint-Venture-Unternehmen, Aztec Minerals (Mexico) JV. Corp. Das Joint-Venture-Unternehmen besitzt indirekt 100% des Konzessionsgebiets Cervantes durch sein vollständiges Tochterunternehmen Minera Azteca Dorado S.A. de CV.