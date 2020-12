DGAP-Media / 17.12.2020 / 14:10

Sehr geehrte Damen und Herren, heute in genau einem Jahr, am 17. Dezember 2021, muss die EU-Whistleblowing-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Die deutsche Justiz hat nun einen Entwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz vorgelegt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Was das für Unternehmen und Hinweisgeber konkret bedeutet, lesen Sie in unserem Blogbeitrag.