Hamburg (ots) - Imagefilme sind nur etwas für große Unternehmen? Das war einmal!Heute setzen auch kleine und mittlere Unternehmen auf die Kraft bewegter Bilder,um ihre Werte und Ziele lebendig werden zu lassen. Längst hat sichherumgesprochen, dass überzeugende Ergebnisse auch mit moderaten Budgets zuerreichen sind. Mit YouTube und Social Media stehen zudem mächtige Werkzeuge fürzielgruppengenaues Targeting bereit. Bevor jedoch die erste Klappe fallen kann,müssen sich Kommunikationsverantwortliche mit einer Reihe praktischer Fragenauseinandersetzen: Welche Vorteile bietet mir ein Imagefilm? Und wer ist derrichtige Partner für die Umsetzung?Zunächst zur Begriffsbestimmung: Ein Imagefilm soll das Bild eines Unternehmens- oder das eines Verbandes oder einer Partei - positiv aufladen, sowohl internals auch in der Öffentlichkeit. Schließlich besteht oft genug ein Missverhältniszwischen Fremdzuschreibung und Selbstbild. Unternehmen gelten beispielsweise alsverstaubt, unattraktiv oder achtlos - allen Innovationsoffensiven,Arbeitgeberleistungen und Nachhaltigkeitsinitiativen zum Trotz. Dabei geht esbeim Imagefilm weniger um einzelne Produkte oder Dienstleistungen als um dasUnternehmen als Ganzes. Er erweckt Geschichte ebenso zum Leben wie dieHerausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Und das in nur wenigen MinutenLaufzeit!Eine professionelle Filmproduktion wie Filmfreunde aus Hamburg(https://filmfreunde.tv) begegnet dieser Aufgabenstellung mit handwerklichemGeschick, Kreativität und einem gesunden Maß an Neugier. " Wir müssen zunächstverstehen, wie sich unsere Kunden selbst sehen und welche Themen sie bewegen ",erzählt Filmfreunde-Geschäftsführer Thomas Voigt, der seit über 15 Jahren imFilmgeschäft arbeitet. " Nur dann können wir unseren Anspruch Nummer einseinlösen: authentische Geschichten zu erzählen! ". Am Beginn einesImagefilm-Projekts steht daher immer der intensive Austausch zwischenFilmproduktion und Auftraggeber.Insbesondere ist zu klären, an wen sich der Film richtet, was seine zentraleBotschaft ist und welche Kanäle für die Ausspielung in Frage kommen. Auf Basisder herausgearbeiteten Insights entwickelt Filmfreunde in der Folge eintragfähiges Konzept - sowie ein Storytelling, das berührt. Schließlich kommt esbeim Imagefilm vor allem auf die Gefühlsebene an: Nur wenn Kunden,Businesspartner und Bewerber tief in die Geschichte eintauchen, sich ganz demaudiovisuellen Erlebnis hingeben, wird sich ein Gefühl verfestigen, das sich auf