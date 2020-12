Der RedHill-Phase-II/III-Kandidat Opaganib reduziert ARDS-bedingte Blutgerinnung im präklinischen Modell bei COVID-19-Patienten

Tel Aviv, Israel und Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - Eine durch das

akute Atemnotsyndrom (ARDS) induzierte Thrombose (Blutgerinnung) kann bei bis zu

einem Drittel der auf der Intensivstation behandelten COVID-19-Patienten

auftreten und ist eine der Todesursachen



In einem präklinischen ARDS-Modell zeigte sich bei der Behandlung mit Opaganib

eine reduzierte Thrombose





Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass Opaganib die SARS-CoV-2-Virusreplikationsowie proinflammatorische Marker in relevanten präklinischen Modellen hemmtDie wichtigsten Daten aus der US-amerikanischen Phase-II-Studie mit oralverabreichtem Opaganib bei Patienten mit schwerem COVID-19-Verlauf, in der dieSicherheit und die potenziellen Wirksamkeitssignale bewertet werden, werden nochin diesem Monat nach der letzten verabreichten Dosis an den letzten Patienten am26. November erwartetErste Daten aus einer weltweiten Phase-II/III-Studie mit Opaganib bei Patientenmit schwerem COVID-19-Verlauf, für die mehr als 60 % der Teilnehmer bereitseingeschrieben sind, werden im ersten Quartal 2021 erwartet. Weitere globaleAnwendungen für den Notfall werden folgenRedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL)(FRA: 2RH) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutischesSpezialunternehmen, gab heute vielversprechende vorläufige Ergebnisse einerpräklinischen Studie bekannt, in der Opaganib, ein neuartiger, oralverabreichter selektiver Inhibitor der Sphingosinkinase 2 (SK2), (verabreichtbei 250 mg/kg,) eine Verringerung von Thrombose (Blutgerinnung) bei einem akutenAtemnotsyndrom (ARDS) vorweist - ein präklinisches Tiermodell zur Messungthrombotischer Risiken (Blutgerinnsel).Dieser neuen Erkenntnisse weisen auf einen weiteren wichtigen potenziellenNutzen von Opaganib für COVID-19-Patienten hin - zusätzlich zu der bereitsetablierten Hemmung der SARS-CoV-2-Replikation und der potenziellen Verringerungder Hyperimmunantwort durch Opaganib. Nach diesen vorläufigen Erkenntnissen sindweitere Arbeiten geplant, um den Bereich potenzieller physiologisch undpharmakologisch relevanter Opaganib-Dosen im Hinblick auf die Thrombosereduktionzu bewerten."Das akute Atemnotsyndrom (ARDS) ist eine der größten Gefahren derCOVID-19-Erkrankung. Patienten mit schwerem COVID-19-Verlauf sind einem erhöhtenRisiko für potenziell tödliche Venenthrombosen und Lungenembolien ausgesetzt.Derzeit stehen den Ärzten nur sehr begrenzte Optionen zur Verfügung, von denenwir wissen, dass sie gegen ARDS und insbesondere gegen ARDS-induzierteThrombosen wirksam sind", erklärte Reza Fathi, PhD., Senior VP für Forschung und