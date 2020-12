Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wirecard Südafrika-Tochter geht an Adumo Der Ausverkauf bei der insolventen Wirecard geht weiter: Insolvenzverwalter Michael Jaffé meldet den Verkauf der südafrikanischen Tochtergesellschaft an den Zahlungsdienstleister Adumo RF Pty Ltd. „Trotz der herausfordernden Umstände des …