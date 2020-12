TurtleTree, eine Portfoliogesellschaft von Eat Beyond, beschafft durch eine Kapitalerhöhung USD 6,2 Millionen

Vancouver, B.C. – 17. Dezember 2020 – Eat Beyond Global Holdings Inc. ( CSE: EATS ) ( OTCPK: EATBF ) ( FSE: 988 ) („Eat Beyond” oder das „Unternehmen”), ein Emittent von Investments mit Fokus auf dem internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass seine Portfoliogesellschaft TurtleTree Labs Pte. Ltd. („TurtleTree”) eine überzeichnete Pre-A-Round-Finanzierung über USD 6,2 Millionen mit neuen und bestehenden Investoren aus aller Welt abgeschlossen hat.

TurtleTree hat Niederlassungen sowohl in Singapur als auch in San Francisco und setzt seine eigentumsrechtlich geschützte Technologie ein, um nachhaltige zellbasierte Milchprodukte und Säuglingsmilch herzustellen. Der Fokus liegt auf der Produktion von Milch sowie auf der Einbindung der einzigartigen Bestandteile der Milch in Produkte. TurtleTree verfolgt das Ziel, nachhaltige Lebensmittel ohne Einsatz grausamer Methoden zu produzieren.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit TurtleTree und die Teilhabe an seinem weiteren Wachstum und Erfolg“, sagte Patrick Morris, der CEO von Eat Beyond. „Es besteht enormes Potenzial für zellbasierte Lebensmittelprodukte, unter anderem Fleisch und Milch, und TurtleTree gehört definitiv zu den Unternehmen, die in diesem Bereich weltweit führend sind.“

TurtleTree beabsichtigt, die Finanzmittel für den Ausbau seines Teams und die Beschleunigung der Forschung und Produktion der hochfunktionalen, wertvollen bioaktiven Proteine und komplexen Zucker in Muttermilch zu verwenden. TurtleTree plant, seine ersten Produkte im Jahr 2021 auf den Markt zu bringen, und arbeitet derzeit eng mit den aufsichtsrechtlichen Stellen wie auch mit Branchenpartnern zusammen.

„Eat Beyond Global ist komplett auf die Förderung von Innovation im Lebensmittelsektor fokussiert und hat ein Team aus Branchenveteranen zusammengestellt, um den Unternehmen, in die es investiert, Unterstützung zu leisten. Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit diesen Experten bei unseren weiteren Bemühungen, die funktionalen Bestandteile von Milch in die künftigen Produkte unserer Partner einzubinden“, erklärte Fengru Lin, der Gründer und CEO von TurtleTree.