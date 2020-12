Start der Feldarbeiten und Evaluierung im Silber-Zink-Projekt Century South von Walcott

Vancouver, British Columbia--(17. Dezember 2020) - Walcott Resources Ltd. (CSE: WAL) (FWB: WR2) (OTC PINK: WALRF) (das „Unternehmen“ oder „Walcott“) gibt bekannt, dass in seinem zu 60 % unternehmenseigenen Silber-Zink-Projekt Century South („CSSZP”) im Norden von Queensland, Australien, die Feldarbeiten und die Evaluierung begonnen haben. Das CSSZP besteht aus Mineralkonzessionen mit über 250 Quadratkilometern und befindet sich im ertragreichen Gebiet des Mt.-Isa-Beckens im Nordwesten von Queensland. In dieser weltbekannten Region befinden sich etwa sechs groß angelegte Silber-Zink-Blei-Betriebe und mehrere erstklassige Kupferlagerstätten, die über eine bestehende Bergbauinfrastruktur verfügen.

Die Mineralisierung der aktuellen Konzession wird den polymetallischen Mineralisierungen zugerechnet, die häufig Zink (Zn), Blei (Pb), Silber (Ag) und Kupfer (Cu) enthalten. Zu den vorrangigen Arbeiten des technischen Teams gehören die Untersuchung von Ausbissen verschiedener Schluffsteine, von Verwerfungen und Quarzitvorkommen im Bereich der Konzession sowie die Untersuchung von Ausbissen am nördlichen Ende der Konzession aufgrund von potenziellen Zink- und Kupferlagerstätten, die sich zum Norden hin in Streichrichtung befinden. An den Stellen, an denen mineralisierte Ausbisse festgestellt werden, werden Proben entnommen. Das Gebiet südwestlich der Termite-Verwerfung im Bereich des CSSZP wird als primäres Zielgebiet für eine Zn-Pb-Ag-Mineralisierung des Century-Typs betrachtet.

Das Programm im CSSZP folgt unmittelbar auf die Phase-1-Explorationsarbeiten, die vor kurzem im Projekt Tyr von Walcott im Norden von New South Wales abgeschlossen wurden. In der Tyr-Konzession befinden sich eine große Zahl von bekannten Mineralvorkommen und historische Bergbaubetriebe für die Rohstoffe Silber, Zinn, Arsen, Blei, Zink und Wolfram. Diese Rohstoffe werden künftig den zentralen Fokus von Walcott darstellen. Das Projektgebiet enthält außerdem bekannte Gold- und Silbervorkommen.

Walcott hat die geologische Beratungsfirma Xplore Resources mit Sitz in North Lakes, Queensland, Australien, mit der Durchführung des Feldprogramms beauftragt, unter anderem mit der Kommunikation mit den Interessengruppen und der Bewertung und Überprüfung früher gemeldeter geologischer Daten neben den oben aufgeführten Arbeiten.