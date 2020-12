Dr. Richard A. Bucher zum Chief Executive Officer ernannt

EASTON, Pa., 17. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Victaulic gab die Ernennung von Rick Bucher zum Chief Executive Officer als Nachfolger von John F. Malloy mit Wirkung zum 31. Januar 2021 bekannt. Dr. Bucher wurde im April 2020 zum Präsidenten von Victaulic ernannt, nachdem er im Juni 2019 zum Chief Operating Officer berufen worden war. Bevor er 2009 als Vice President of Engineering zu Victaulic kam, war Dr. Bucher 15 Jahre lang für W.L. Gore tätig, einen Hersteller von technologisch fortschrittlichen Verbundwerkstoffen. Dr. Bucher machte einen B.S.-Abschluss und einen M.S.-Abschluss in Ingenieurwissenschaften an der Rice University und einen Ph.D. in Materialwissenschaften an der Virginia Tech.

Seit der Erteilung des ersten Patents im Jahr 1919 hat sich Victaulic zum weltweit führenden Hersteller von mechanischen Rohrverbindungslösungen entwickelt. Victaulic Systeme sind in mehr als 140 Ländern in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz, darunter in der Öl- und Gasförderung und -verarbeitung, in der chemische Verarbeitung, im Bergbau, in der Energieerzeugung, in der Wasser- und Abwasseraufbereitung, in militärische Einrichtungen, im Schiffbau und in der Schifffahrt sowie in Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Brandschutzsystemen.

Letztes Jahr feierte Victaulic sein hundertjähriges Bestehen als Familienunternehmen und erweiterte seine Produktionsstätten um fast 93.000 Quadratmeter. Diese Investitionen umfassten ein neues, 37.000 Quadratmeter großes, hochmodernes Fertigungszentrum im Lehigh Valley in Pennsylvania sowie Investitionen und Erweiterungen der Firmenstandorte in Dalian (China), Drezdenko (Polen) und Ontario (Kanada).

Weitere Informationen finden Sie unter www.victaulic.com oder IndustryWeek.

