JEFFERIES belässt UNDER ARMOUR INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Under Armour nach Gesprächen mit dem Management des Sportartikelherstellers von 20 auf 23 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei zuversichtlich, dass die Amerikaner für ein weltweites langfristiges Wachstum gut gerüstet seien, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 17:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2020 / 07:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.