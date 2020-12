Das Immobilien-Unternehmen Defama meldet einen Zukauf: Man habe einen Kaufvertrag über einen Nahversorger mit einer vermietbaren Fläche von rund 1.000 Quadratmetern in der Nähe von Magdeburg unterzeichnet, heißt es am Donnerstag von Seiten der Berliner. Den Kaufpreis beziffert man auf 1,1 Millionen Euro, dies entspreche dem 10-fachen der Jahresnettomiete. Das Gebäude sei langfristig an Netto vermietet.Bei anderen Immobilien ...