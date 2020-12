Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Optikerkette Fielmann steigt mit Übernahme in den spanischen Markt ein Fielmann baut das internationale Geschäft mit einem Zukauf in Spanien aus. Zum Ende des Jahres würden 80 Prozent an der drittgrößten Optikerkette des Landes, Óptica & Audiología Universitaria, übernommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in …