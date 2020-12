Havn Life Sciences gibt Einblicke in Einzelhandelsstrategie und Produktentwicklung Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 17.12.2020, 15:40 | 78 | 0 | 0 17.12.2020, 15:40 |

DGAP-Media / 17.12.2020 / 15:40

Havn Life Sciences gibt Einblicke in Einzelhandelsstrategie und Produktentwicklung

In seinem aktuellen Unternehmens-Update hat das Biotech-Unternehmen Auszüge seiner Geschäftsstrategie veröffentlicht und den Start der ersten Produktlinie für seine Einzelhandelsgeschäfte angekündigt. Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) möchte im ersten Quartal 2021 seine erste Produktlinie von Nutrazeutika auf den Markt bringen. Die Produkte dienen vor allem der kortikalen Leistungssteigerung und dem allgemeinen Wohlbefinden bzw. der Optimierung des Menschen. Was ein wenig mechanisch klingt, dient aber letztendlich nichts anderem als der Verbesserung der menschlichen Gesundheit. Darauf weist Dr. Ivan Casselman, Chief Psychedelic Officer von Havn Life Sciences, explizit hin: "Es gibt so viel über diese verschiedenen Pilzarten zu lernen, und wir hoffen, dass wir auf dem neuesten Stand der Nutzung ihrer einzigartigen und leistungsstarken Verbindungen sind, um die menschliche Gesundheit zu verbessern". Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an zusätzlichen Formulierungen, einschließlich einzigartiger Formeln und Abgabemethoden, die die Bioverfügbarkeit und den Verbraucherkomfort verbessern können. "Das Team arbeitet weiterhin eng mit mehreren nationalen Einzelhändlern zusammen, während wir uns auf unseren ersten Start vorbereiten. Die langjährige Erfahrung unseres Teams mit früheren Erfolgen ist sehr wertvoll geworden und wird Havn Life weiterhin einen einzigartigen Vorteil gegenüber Wettbewerbern verschaffen", ist sich der Vorstandsvorsitzende Vic Neufeld sicher.

Weiterhin wurde bekannt, dass Havn Life Sciences im ersten Quartal des neuen Jahres eine E-Commerce-Plattform einführen wird. Zunächst soll diese Plattform ausschließlich den Direktversand nach ganz Kanada ermöglichen. Die Plattform wird auch als E-Learning-Plattform dienen, um die Verbraucher mit der Verwendung alternativer Therapien, einschließlich Pilzen, und den benutzerdefinierten Formulierungen von Havn Life vertraut zu machen. Das Unternehmen wird auch umfassende und aufschlussreiche Schulungsmaterialien bereitstellen und dabei sein Wissenschafts-Team einsetzen, um sicherzustellen, dass die Verbraucher beim Kauf von Havn Life-Produkten die richtigen Entscheidungen treffen. Seite 2 ► Seite 1 von 7



