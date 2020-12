Eat Beyond Global Holdings meldet überzeichnete Finanzierungsrunde in Millionenhöhe bei seinem Portfoliounternehmen TurtleTree Labs Pte.

Eat Beyond Global Holdings meldet überzeichnete Finanzierungsrunde in Millionenhöhe bei seinem Portfoliounternehmen TurtleTree Labs Pte.

Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt bekannt, daß sein Portfoliounternehmen TurtleTree Labs Pte. eine überzeichnete Pre-A-Runde in Höhe von 6,2 Millionen US-Dollar mit globalen Investoren abgeschlossen hat.

TurtleTree Labs Pte. besitzt Niederlassungen in Singapur und San Francisco und nutzt seine proprietäre Technologie zur Erzeugung nachhaltiger zellbasierter Milch und Säuglingsnahrungsmilch. Es konzentriert sich auf die Herstellung von Milch und auch auf die Integration der einzigartigen Bestandteile von Milch in verschiedene Nahrungsprodukte. TurtleTree Labs Pte. setzt sich dafür ein, dass es keine Grausamkeiten an Tieren mehr geben soll und fördert nachhaltige Lebensmittelsysteme.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit TurtleTree und darauf, an seinem weiteren Wachstum und Erfolg beteiligt zu sein" , sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "In zellbasierten Lebensmitteln steckt ein enormes Potenzial für

Produkte wie Fleisch und Milch, und TurtleTree ist wirklich eines der Unternehmen, das diese Innovationen weltweit entwickelt."

TurtleTree Labs Pte. plant, die neuen finanziellen Mittel zu verwenden, um sein Team zu vergrößern sowie die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich funktioneller bioaktiver Proteine zu beschleunigen.

Die ersten Produkte sollen bis 2021 auf den Markt gebracht werden. Turtle Tree arbeitet eng mit den Aufsichtsbehörden und der Industrie zusammen.

Eat Beyond Global konzentriert sich auf die Förderung von Innovationen im Lebensmittelsektor und hat ein Team von Branchenveteranen zusammengestellt, um die Unternehmen zu unterstützen, in man investiert.