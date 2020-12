Ohne Zweifel galt die ETF-Branche über Jahre hinweg als erfolgsverwöhnt. Die ­Anlagegelder flossen, die Produktpalette ging in die Breite. Bei der Auflegung des einen oder anderen ETFs stellte sich ­gewiss auch die Frage nach der Sinn­haftigkeit. 2020 dürfte allerdings das Jahr werden, in dem so viele ETFs am ­­­­europäischen Markt geschlossen werden wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr, als ­diese erstmals in Europa gehandelt wurden. Der Beitrag Exchange-Traded Funds (ETFs) erschien zuerst auf …