„Akquisitionsfokus liegt auf mittelständischen Hidden Champions“

Schmidt: Das sehen wir in jedem Fall. Der Tiefpunkt fiel eindeutig in das zweite Quar­tal zur Zeit des „harten" Lockdowns. ­Bereits im dritten Quartal sahen wir wieder ­einen recht schönen Anstieg, der sich in der ­Summe bisher auch im laufenden ­Quartal trotz des beschlossenen „Lockdown light" fortsetzt. In der Zwischenzeit wurde der Umgang mit Corona für unsere Unternehmen fast schon zur Routine.