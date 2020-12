Eat Beyond Global Holdings: Portfolio-Unternehmen glänzt mit überzeichneter Millionenfinanzierung.

Die Aktie der Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) befindet sich seit dem Erstlisting im November diesen Jahres in einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung, die vom Erstnotizstand bei 0,45 Euro bis zum Allzeithoch bei 1,65 Euro Anfang Dezember bereits über 200 % Kursplus in der Spitze aufzuweisen hat.

Nach einer Korrekturphase konnte das Papier nun an der Support-Zone um 1,20 Euro einen vorläufigen Boden ausbilden, der jetzt offenbar als Trampolin für einen Rebound und eine neuerliche dynamische Verschärfung der ohnehin bislang trotz leichter Abkühlung völlig intakten Rallyetendenz sorgen kann.

Investoren sichern sich zwischen 1,20 Euro und 1,60 Euro reizvolle Chancen auf Kurssteigerungen in den kommenden Wochen und Monaten. Eine mögliche Jahresend-Hausse kann das All-Time-High bei 1,65 Euro wieder in den Blick nehmen. Die fundamentale Ausgangslage bei der Investment-Issuer ist erfreulich.



Erneut glänzt ein Portfoliounternehmen von Eat Bayond mit großartigen News

Die Firma veröffentlicht zur Stunde eine Meldung, die davon berichtet, daß die Beteiligung TurtleTree Labs Pte. eine überzeichnete Pre-A-Runde in Höhe von 6,2 Millionen US-Dollar mit globalen Investoren abgeschlossen hat.

TurtleTree Labs Pte. besitzt Niederlassungen in Singapur und San Francisco und nutzt seine proprietäre Technologie zur Erzeugung nachhaltiger zellbasierter Milch und Säuglingsnahrungsmilch. Es konzentriert sich auf die Herstellung von Milch und auch auf die Integration der einzigartigen Bestandteile von Milch in verschiedene Nahrungsprodukte. TurtleTree Labs Pte. setzt sich dafür ein, dass es keine Grausamkeiten an Tieren mehr geben soll und fördert nachhaltige Lebensmittelsysteme.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit TurtleTree und darauf, an seinem weiteren Wachstum und Erfolg beteiligt zu sein" , sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "In zellbasierten Lebensmitteln steckt ein enormes Potenzial für