ETERNA-Anleihegläubiger stimmen Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2017/22 (A2E4XE) zu

INFO: Um die Beschlüsse durchzusetzen, war eine Mehrheit von 75% der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte nötig. Das notwendige Quorum von mindestens 25% wurde mit einer Teilnahme von 33,57% erreicht.

„Großer Zuspruch für unser bestehendes Finanzierungskonzept“

„Mit überwältigender Mehrheit haben unsere Anleger in der zweiten Versammlung für eine Verlängerung der laufenden Anleihe gestimmt. Über den damit bekundeten großen Zuspruch für unser bestehendes Finanzierungskonzept und die zahlreiche Teilnahme an der Abstimmung freuen wir uns sehr und bedanken uns hiermit herzlich für das Engagement. In der aktuellen Ausnahmesituation trägt die Verlängerung des bewährten Finanzierungsmix dazu bei, finanzielle Stabilität zu schaffen, um die COVID-19-bedingte, temporäre Beeinträchtigung des Geschäftes zu überbrücken. Wir werden auch in der aktuell schwierigen Situation weiter daran arbeiten, die erfolgreiche Wachstumsstrategie der letzten Jahre fortzuführen und gezielt strategische Kernthemen wie die weitere Digitalisierung und Internationalisierung unseres Unternehmens weiterzuentwickeln“, sagt Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH.

Durch die Verlängerung der Laufzeit der ursprünglich im März 2022 fälligen Anleihe 2017/22 bis 3. Juni 2024 verlängert sich ebenfalls die Laufzeit eines Schuldscheindarlehens mit einem Volumen von 25 Mio. Euro bis zum 10. Juni 2023.

Hinweis: Die eterna Mode Holding GmbH wird die Beschlüsse der zweiten Gläubigerversammlung sowie die neuen Anleihebedingungen zeitnah auf der Unternehmenswebseite unter https://unternehmen.eterna.de/de/anleihe veröffentlichen.

