Portfolios sind vollgesogen Nachrichtenquelle: Smart Investor | 17.12.2020, 16:05 | 24 | 0 | 0 17.12.2020, 16:05 | An den Börsen mehren sich die Vorzeichen dafür, dass die kurzfristigen Chancen ausgereizt sind. Insbesondere in den USA handeln die Anleger in hohem Maße Calloptionen und vor allem Kleinanleger sind aktiv. Auch das sentix Sentiment für deutsche Aktien bleibt auf erhöhtem Niveau, kann sich aber nicht ­nochmals mit den Preisen verbessern. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu … Weiterlesen auf: smartinvestor.de



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer