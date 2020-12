Trotz Pandemie auf Pflicht-Geschäftsreise? Anbieter bleiben verlässliche Partner (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Der erneute Lockdown zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie hatdas öffentliche Leben in Deutschland weitgehend zum Stillstand gebracht. Obwohldie meisten Unternehmen die Reisetätigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter bereits seit November auf ein absolutes Minimum zurückgefahrenhaben, verdeutlicht eine aktuelle Mitgliederumfrage des Verbands DeutschesReisemanagement e. V. (VDR) das Ausmaß des weiteren Rückgangs: Zwei Drittel derbefragten Geschäftsreisemanager geben an, dass sich die Zahl der Geschäftsreisenihrer jeweiligen Unternehmen gegenüber dem Jahresmittel 2019 um mindestens 90Prozent verringert hat. "Die Politik war aufgrund der steigendenInfektionszahlen gezwungen, die Maßnahmen zu verschärfen, worauf die Firmenvorausschauend und verantwortungsbewusst reagiert haben. Doch nicht jederBusiness Trip lässt sich durch eine Telefonkonferenz oder ein Online-Meetingersetzen. Dringend notwendige und nicht aufzuschiebende Reisen müssen weiterhingebucht werden", sagt VDR-Präsident Christoph Carnier.Dazu zählen unter anderem Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie dieAbnahme technischer Anlagen. "In vielen Branchen bleibt dieFace-to-Face-Kommunikation zwischen Menschen und Unternehmen auch weiterhinwichtig und kann nicht dauerhaft durch virtuelle Kommunikationsmittel abgelöstwerden", so Carnier.Im Verband organisierte Anbieter und Dienstleister aus der Geschäftsreisebranchebleiben bei notwendigen Geschäftsreisen während des Lockdowns verlässlichePartner der Unternehmen und deren Reisenden. Um beruflich bedingte Reisen auchin Zeiten der COVID-19-Pandemie so sicher wie möglich zu machen, haben sichAirlines, Hotellerie, Bahn, Mietwagenanbieter und andere Dienstleister innerhalbdes VDR mit Hygiene- und Servicekonzepten auf die Anforderungen derGeschäftsreisenden vorbereitet:Fluggesellschaften und Flughäfen wie Air France, Austrian Airlines, BrusselsAirlines, Delta Air Lines, Emirates, Eurowings, KLM, Lufthansa , Qatar Airways,SWISS, Airport Nürnberg und Flughafen München erwarten ihre Fluggäste unteranderem mit folgenden Maßnahmen:- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an Bord und in den Flughafengebäuden- Kompletter Luftaustausch in der Flugzeugkabine innerhalb weniger Minuten- Boarding und De-Boarding nach speziellen Regeln- Corona-Testcenter an FlughäfenDie Service- und Hygienekonzepte der Deutschen Bahn umfassen unter anderem:- Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen Zügen, Bussen und an