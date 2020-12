SKODA AUTO gewinnt PIONIER-Award für Einsatz Künstlicher Intelligenz und ,Sound Analyser' -App (FOTO)

Mladá Boleslav/Weiterstadt (ots) - - Deutsche Fachmagazine Auto Bild und

SKODA AUTO erhält den PIONIER-Award für den Einsatz Künstlicher Intelligenz imServicebereich. Die Fachzeitschriften Auto Bild und Computer Bild zeichnen dieSKODA App ,Sound Analyser' im Rahmen des CONNECTED CAR-Awards mit demRedaktionspreis aus, der besonders innovativen Ideen vorbehalten ist. DieAnwendung für Smartphones und Tablets nimmt Betriebsgeräusche eines Pkw auf undgleicht sie mit hinterlegten Klangmustern ab. Auf dieser Grundlage identifiziertsie am betreffenden Fahrzeug schnell, präzise und zuverlässig möglichenWartungsbedarf.Bereits seit Juni 2019 nutzt SKODA AUTO KI-Technologien für noch präziseretechnische Diagnosen im Rahmen der Fahrzeugwartung. Ein Beispiel ist die App,Sound Analyser' (http://www.skoda-media.de/press/detail/3522) , die aufhandelsüblichen Smartphones oder Tablets läuft. Sie zeichnet dieBetriebsgeräusche eines Pkw auf und gleicht diese mit hinterlegten Klangmusternab. Kommt es dabei zu Abweichungen, ermittelt die App über einen Algorithmus,wodurch sich diese Unterschiede möglicherweise ergeben und wie sie sich behebenlassen. Damit trägt der ,Sound Analyser' dazu bei, die Effizienz im Bereich derFahrzeugwartung zu erhöhen, Werkstattaufenthalte zu verkürzen und eine nochhöhere Kundenzufriedenheit zu erzielen.Nach der Entwicklung der Smartphone-App im SKODA AUTO DigiLab, derInnovationswerkstatt des tschechischen Automobilherstellers, startete dasProgramm im Juni 2019 zunächst als Pilotprojekt mit insgesamt 245 SKODA Händlernin 14 Ländern, darunter auch auf dem deutschen Markt. Die KI-basierte Apperkennt mit fortlaufender Verwendung immer neue Klangmuster und lerntkontinuierlich dazu. Mit einer Genauigkeit von über 90 Prozent identifiziert siedie Betriebsgeräusche von Baugruppen wie dem Lenkgetriebe, dem Kompressor derKlimaanlage oder den Kupplungen des Direktschaltgetriebes.Der PIONIER-Award ist Teil des CONNECTED CAR-Awards, den Auto Bild und ComputerBild bereits zum siebten Mal veranstaltet haben. Im Rahmen einer Leserwahlwählen die Teilnehmer die vielversprechendsten Trends von morgen und die größtenInnovationen. Für besondere Ideen, Projekte und Konzepte vergeben die beidenFachzeitschriften den Redaktionspreis PIONIER-Award.Technologien, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, führen kognitiveFunktionen aus, die ansonsten ausschließlich der Mensch beherrscht. Neben dem,Sound Analyser' arbeitet SKODA AUTO an zahlreichen weiterenEinsatzmöglichkeiten für KI-basierte Technologien. Mit dem Projekt ,Follow theVehicle' (http://www.skoda-media.de/press/detail/3541/) testet derAutomobilhersteller in Zusammenarbeit mit der VSB - Technischen UniversitätOstrava die Kolonnenfahrt von einem Pkw mit Fahrer und autonom gesteuertenFahrzeugen. Am Stammsitz Mladá Boleslav nutzt das Unternehmen die Technologieder Bildauswertung, um auf dem Werksgelände freie Parkplätze zu erkennen und zumelden.