Plant & Co. Brands arbeitet gemeinsam mit der University of Manitoba an der Entwicklung einer 100 % natürlichen Nahrungsmittellinie auf Hanfbasis

Toronto, Ontario - (17. Dezember 2020) - Plant & Co. Ltd. (CSE: VEGN) (FWB: VGP) (OTC PINK: EURPF) („Plant & Co.“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes und auf den Gesundheits- & Wellnessmarkt spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit der University of Manitoba zur Entwicklung eines eigenen Hanfproteinkonzentrats unterzeichnet hat.

Dieses Konzentrat bildet die Grundlage für eine 100 Prozent natürliche Linie von glutenfreien und eiweißreichen Nahrungsprodukten aus Hanf als gesunde Alternative zu den herkömmlichen, auf Eiern und Milch basierenden Produkten, von denen der Markt bereits „gesättigt“ ist.

„Wir konzentrieren uns darauf, über Fusions- und Übernahmekandidaten wie z.B. Holy Crap Brands eine hochwertige Premium-Marke von pflanzlichen Nahrungsprodukten zu etablieren und gleichzeitig durch eigene Initiativen wie die Entwicklung von hanfbasierten Nahrungsprodukten gemeinsam mit der Universität von Manitoba organisch zu wachsen“, sagt Shawn Moniz, CEO von Plant & Co. Brands.

„Das Richardson Centre of Functional Foods and Nutraceuticals ist bestens dafür bekannt, einzigartige und proprietäre, gesunde Nahrungsprodukte zu entwickeln. Ich gehe davon aus, dass das resultierende Produkt ein wesentlicher Bestandteil - sozusagen unser „Geheimrezept“ - einer Linie aus gesunden, glutenfreien Nahrungsprodukten auf pflanzlicher Basis sein wird.“

Das Forschungs- und Entwicklungsprogramm wird von einem Team aus Ernährungswissenschaftlern des Richardson Centre of Functional Foods and Nutraceuticals an der University of Manitoba geleitet und setzt sich aus zwei Phasen zusammen.

In der ersten Phase wird systematisch daran geforscht, eine eigene Aufbereitungs- bzw. Verarbeitungsmethode für die Herstellung eines entfetteten Hanfmehls mit erhöhtem Eiweißgehalt zu entwickeln.

In der zweiten Phase werden die Ergebnisse der ersten Phase dahingehend verwendet, eine definierte Menge an Konzentrat herzustellen und dieses in diversen Nahrungsprodukten zu testen. Das zweiphasige Programm wird voraussichtlich spätestens Ende des ersten Quartals 2021 abgeschlossen.

Das Richardson Centre of Functional Foods and Nutraceuticals verfügt über eine hochmoderne, 55.000 Quadratfuß große Forschungs- und Entwicklungsanlage am Standort 196 Innovation Drive in Winnipeg (Manitoba) und ist Teil der Fakultät für Agrar- und Lebensmittelwissenschaften (Faculty of Agricultural and Food Sciences) der University of Manitoba. Das Zentrum bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Branchen Landwirtschaft, Zutatenverarbeitung, funktionelle Lebensmittel und Nutrazeutika, darunter auch Pilotanlagendienste, primäre und sekundäre Verarbeitung, Formulierung, Verpackungsdienste, Analysen und Humantests.