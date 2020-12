SATLANTIS startet das erste Projekt im Rahmen des Europäischen Programms zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich (EDIDP)

Das spanische Unternehmen SATLANTIS MICROSATS unterzeichnete im Oktober eine Finanzhilfevereinbarung mit der Europäischen Kommission für OPTISSE, das erste Projekt im Rahmen des Programms EDIDP (European Defence Industrial Development Programme).

In diesem Zusammenhang leitet SATLANTIS ein Konsortium von fünf Unternehmen aus fünf europäischen Ländern - ColomboSky (Italien), Syrlinks (Frankreich), Astro- und Feinwerktechnik (Deutschland), Solaris Optics (Polen) sowie Everis Aerospace and Defense (Spanien) - als assoziierter Partner. Der Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen war an innovative KMU gerichtet und verlangte die Unterstützung der Verteidigungsministerien der im Konsortium vertretenen Unternehmen. Daher werden alle Ministerien in das Projekt eingebunden, sind potenzielle Endnutzer und stellen die operativen Anforderungen auf.