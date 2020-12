Ontario Teachers' ernennt Nick Jansa zum Senior Managing Director für EMEA und Ben Chan zum Senior Managing Director für APAC

Toronto, London und Hongkong (ots/PRNewswire) - Ernennungen verstärken

internationale Kompetenzen und Einfluss des Pensionsplans



Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') baut mit der Ernennung

von Nick Jansa zum Senior Managing Director, Europe, the Middle East and Africa

(EMEA), seine internationalen Ressourcen weiter aus. Jansa wird im Londoner Büro

Ziad Hindo, Chief Investment Officer, unterstellt sein. Er wird als Teil des

Investment Executive Teams die Anlageaktivitäten und das Portfoliomanagement in

der Region EMEA leiten.



Jansa war mehr als 24 Jahre bei der Deutschen Bank, wo er zum Managing Director,

Co-Head of Corporate Finance EMEA und Global Co-Head of Leveraged Debt Capital

Markets aufstieg. Im Laufe seiner Karriere erwarb er eine umfassende Expertise

sowohl als Kapitalallokator als auch als Principal Investor, baute ein

fundiertes Wissen über den europäischen Markt auf und unterhielt ein solides

Netzwerk auf der Kauf- und Verkaufsseite.





Ontario Teachers' freut sich außerdem, bekannt geben zu können, dass Ben Chaneine höhere Position als Senior Managing Director, Asia Pacific (APAC),übernehmen wird. Chan kam 2018 zu Ontario Teachers' und war maßgeblich am Ausbauder Investmentaktivitäten in Asien, der Gewinnung wichtiger Talente für dieRegion und zuletzt an der Eröffnung unseres neuen Büros in Singapur beteiligt.Chan ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Investmentbereich mit mehr alsdrei Jahrzehnten internationaler Erfahrung in den Bereichen öffentliche undprivate Aktien, Investment Banking und Rechnungswesen. Bevor er zu OntarioTeachers' kam, arbeitete er bei Khazanah Nasional Berhad, wo er verschiedeneleitende Positionen innehatte."Unsere Investitionsstrategie für die nächsten fünf bis zehn Jahre umfasstumfangreiche Investitionen und Wachstum außerhalb Nordamerikas. Als Leiter derEMEA- bzw. APAC-Region werden Nick und Ben eine entscheidende Rolle dabeispielen, unser Wachstum und unsere globalen Ambitionen umzusetzen. Sie werdenmit den jeweiligen Leitern unserer Anlageklassen zusammenarbeiten, um dieBeziehungen zu unseren bestehenden Investmentpartnern auszubauen und neueVerbindungen in strategisch priorisierten Bereichen herzustellen", äußerte sichHindo.Informationen zu Ontario Teachers'Als Kanadas größter Rentenfonds für einen einzigen Berufsstand verzeichnete derOntario Teachers' Pension Plan ("Ontario Teachers'") ein Nettovermögen in Höhevon 204,7 Milliarden CAD$ (alle Zahlen am 30. Juni 2020, wenn nicht angegeben).Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globales Portfolio vonVermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltet werden. Seit seinerGründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine durchschnittlichejährliche Rendite von 9,5 %. Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisationmit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifikbefindet sich in Hongkong und Singapur, die Vertretung für den EMEA-Raum(Europa, Naher Osten und Afrika) in London. Der festgelegte Leistungsplan, derzum 1. Januar 2020 vollständig kapitalgedeckt ist, investiert und verwaltet diePensionen von 329.000 aktiven und pensionierten Lehrern in der kanadischenProvinz Ontario. Weitere Informationen erhalten Sie unter otpp.com und folgenSie uns auf Twitter @OtppInfo.Medienontakt, Dan Madge, +1 416 730 6451, media@otpp.com; Neil Maitland, +447971 578507, otpp@kekstcnc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66487/4794190OTS: Ontario Teachers' Pension Plan