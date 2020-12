DER Touristik Deutschland streicht Stellen und kappt Führungsjobs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands zweitgrößter Reisekonzern DER Touristik tritt in der Corona-Krise auf die Kostenbremse und streicht Stellen. Die Zahl der Führungspositionen wird um 14 verringert, insgesamt sollen 253 von 1422 Vollzeitstellen der Veranstalter abgebaut werden, wie DER Touristik Deutschland am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das Unternehmen strebt dabei ein freiwilliges Ausscheiden der Mitarbeiter mit Abfindungen an. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung sei abgeschlossen worden. Zentraleuropa-Chef Ingo Burmester bedauerte die Entscheidung, "doch lassen uns die massiven Reisebeschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie keine andere Wahl".

DER Touristik Deutschland mit den Veranstalter-Marken Dertour, Meiers Weltreisen, ITS, Jahn Reisen und Travelix rechnet im kommenden Jahr noch nicht mit einer vollständigen Erholung des Reisemarktes, wie Burmester sagte. Das Unternehmen stelle sich jetzt schlank auf, löse Doppelstrukturen auf und optimiere und digitalisiere die Abläufe. Die Reisewirtschaft zählt zu den am härtesten von der Corona-Krise getroffenen Branchen./mar/DP/fba