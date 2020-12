Global Processing Services (GPS) in das Fintech Express-Programm von Mastercard aufgenommen

Der führende Issuer-Processor, Global Processing Services (GPS), gibt heute bekannt, dass das Unternehmen von Mastercard, dem Marktführer im globalen Zahlungsverkehr und in der entsprechenden Technologie, als Processing-Partner im Rahmen von dessen Fintech Express-Programm ausgewählt wurde.

Die beiden Unternehmen stehen an der Spitze der globalen Revolution in der Fintech-Branche. Mastercard arbeitet eng mit GPS zusammen, um Pionierarbeit zu leisten und eine wegweisende Rolle in einer Entwicklung einzunehmen, die den Status quo im Bankingbereich in Frage stellen und grundlegend verändern wird. Gemeinsam führen beide Unternehmen die Innovationsinitiativen für Fintech-Unternehmen an. Diese reichen von der Entwicklung der ersten digitalen Bankkarte, mit der Kunden bezahlen können, bis hin zur Bereitstellung von 2-Serien-BIN-Sponsoring, Mehrwährungslösungen, In-App-Provisioning, neuen Formfaktoren und Agency Banking.

Als Paytech Pioneer ist GPS als einziger Issuer-Prozessor seiner Klasse in der Lage, Fintech-Unternehmen, Challenger-Banken und Anbieter elektronischer Geldbörsen bei der Navigation durch das komplexe Zahlungsverkehrswesen und beim Wachstumskurs über eine einheitliche globale Plattform mit Integration einer einzigen API zu unterstützen. Die fortgesetzte Nutzung des Know-hows, der Technologie und des globalen Netzwerks von Mastercard wird die Fortschritte der Partnerschaft in der globalen Fintech-Arena weiter beschleunigen.

Joanne Dewar, Chief Executive Officer von Global Processing Services, äußerte sich hierzu wie folgt: „GPS und Mastercard haben in den vergangenen zehn Jahren weltweit eine Vorreiterrolle in der Fintech-Branche eingenommen. Durch die frühe Unterstützung der aufkommenden E-Geld-Ausgabe und der Nutzung von Prepaid-Produkten hat Mastercard das geschaffen, was wir heute unter Fintech verstehen und einhellig als entscheidendes Element für die Zukunft des Mainstream-Zahlungsverkehrs betrachten. Gemeinsam haben wir neue Wege im Fintech-Bereich erschlossen. Wir sind reale Herausforderungen angegangen und haben allen Verbrauchern finanzielle Möglichkeiten eröffnet. Diese Bekanntgabe zementiert offiziell unsere Partnerschaft.“