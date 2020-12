Erste Fälle im VW-Abgasskandal bereits 2019 verjährt / BGH entscheidet erneut verbraucherunfreundlich / Kläger war 2015 vom Skandal informiert / Dr. Stoll & Sauer sieht Anspruch auf Restschadensersatz

Lahr (ots) - Der Bundesgerichtshof (BGH) ist auf dem besten Wege, die

einschlägige Rechtsprechung im Diesel-Abgasskandal von VW beim Thema Verjährung

auf den Kopf zu stellen. Der 6. Zivilsenat wies in einem Spezialfall am 17.

Dezember 2020 die Klage eines Diesel-Besitzers aus dem Jahr 2019 ab, weil der

Kläger bereits 2015 Kenntnisse über den Skandal hatte (Az. VI ZR 739/20). Bisher

war die überwiegende Mehrheit der Instanzgerichte davon ausgegangen, dass erst

Ende 2019 die Verjährung eingetreten sei.



Das verbraucherunfreundliche Urteil reiht sich für die Dr. Stoll & Sauer

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH nahtlos in die BGH-Entscheide zu VW ein. Die

Kanzlei vertritt die Ansicht, dass noch nichts verjährt ist und letztlich ein

Anspruch auf Restschadensersatz bis zehn Jahre nach Kauf besteht. Der BGH will

in einer anderen Fall-Konstellation erneut über die Verjährung entscheiden. Denn

oft ist umstritten, was die Kläger 2015 schon gewusst haben. Die Kanzlei gehört

zu den führenden im Diesel-Abgasskandal und rät vom VW-Skandal betroffenen

Verbrauchern zu einer anwaltlichen Beratung im kanzleieigenen kostenlosen

Online-Check (https://www.dieselskandal-anwalt.de/klageweg-pruefen) . Denn der

Skandal ist noch lange nicht zu Ende.









Dass im Abgasskandal bei VW noch lange nichts verjährt ist, hat das Landgericht

Karlsruhe eindrucksvoll unterstrichen. Die 4. Zivilkammer hatte am 4. Dezember

2020 VW trotz bereits eingetretener Verjährung verurteilt (Az. 4 O 195/20).

Schon Gerichte in Kiel, Magdeburg, Marburg und Trier hatten in diesem Jahr eine

Verurteilung nach §852 BGB von VW in Aussicht gestellt, obwohl die Ansprüche auf

Schadensersatz nach §195, 199 BGB bereits verjährt sein dürften. Zum Beispiel

stellte das Landgericht Trier in einer Verfügung vom 8. Oktober 2020 fest, dass

nach §852 BGB ein sogenannter Anspruch auf Restschadensersatz bestehen könnte

(Az. 5 O 173/20). Der verjährt erst zehn Jahre nach Kauf des Fahrzeugs. Die

Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, die das Verfahren in Trier führte, weist seit Monaten

darauf hin, dass im VW-Skandal noch nichts verjährt ist.



Das Landgericht Karlsruhe hat mit seinem Urteil Fakten geschaffen. Der

Geschädigte, so das Gericht in der Urteilsbegründung kann vom Schädiger, das

zurückverlangen, was der durch sein sittenwidriges Verhalten finanziell

erschlichen hat. Wie das im konkreten Fall von Karlsruhe berechnet wird, ließ

das Gericht allerdings offen.



Für die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer zeigt die erste Verurteilung nach

§852 BGB, dass, wer trickst und täuscht im deutschen Rechtssystem nicht darauf

Für die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer zeigt die erste Verurteilung nach
§852 BGB, dass, wer trickst und täuscht im deutschen Rechtssystem nicht darauf
hoffen kann, billig mittels Verjährung davonzukommen. VW-Anwälte haben sogar in







