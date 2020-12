Potsdam (ots) -



- BGH-Urteil: Rechte im VW-Abgasskandal sind 2019 teilweise verjährt

- Rechtsanwalt Claus Goldenstein erklärt die Bedeutung des Urteils für

betroffene PKW-Halter



Der Bundesgerichtshof (BGH) hat aktuell verkündet, dass die Rechte von einigen

PKW-Haltern im VW-Abgasskandal bereits 2019 verjährt sind. "Die Rechtsauslegung

des BGH ist keineswegs verbraucherfreundlich. Das Urteil gilt jedoch nicht für

sämtliche Halter manipulierter VW-Fahrzeuge. Der VW-Abgasskandal ist noch längst

nicht beendet" , meint der Rechtsanwalt Claus Goldenstein. Er ist Inhaber der

Kanzlei Goldenstein (http://www.ra-goldenstein.de/) , die mehr als 24.600

Mandanten im Abgasskandal vertritt und unter anderem für das erste BGH-Urteil in

der Sache verantwortlich ist.





Das bedeutet die Entscheidung der BGH-Richter für Verbraucher"Die BGH-Richter haben heute entschieden, dass einige Halter von manipuliertenVW-Fahrzeugen mit dem manipulierten Motor EA 189 keinen Anspruch aufSchadensersatz haben, wenn sie sich erst im Jahr 2019 oder später juristischgegen diesen Betrug gewehrt haben. Da VW die Öffentlichkeit Ende 2015 über denSkandal informierte, endete die dreijährige Verjährungsfrist am 1. Januar 2019,argumentierten die Richter.Für betroffene Verbraucher bedeutet dies, dass sie ihre manipulierten PKW nichtlänger gegen die Zahlung von Schadensersatz an VW zurückgeben können. Das Urteilbetrifft rund 9.000 Kläger, deren Verfahren aktuell noch anhängig sind. Einigevon ihnen könnten ihren laufenden Prozess gegen Volkswagen allerdings trotz derheutigen Entscheidung gewinnen.Im vorliegenden Fall wusste der Kläger bereits im Zuge der Ad-hoc-Meldung vonVW, dass sein Fahrzeug manipuliert wurde. Dies ist eine Besonderheit. Diemeisten betroffenen PKW-Halter haben nämlich erst im Jahr 2016 davon erfahren,dass ihre Fahrzeuge tatsächlich illegale Abschalteinrichtungen enthalten. VW unddie Tochterunternehmen des Unternehmens informierten betroffene Autobesitzererst ab 2016 persönlich über den Abgasskandal. Die BGH-Richter kündigten daherbereits an, ein weiteres Verfahren in der Sache zu terminieren.Darüber hinaus hat das Urteil keine Auswirkung auf die Klagen von PKW-Haltern,deren Autos mit den VW-Motoren EA 288, EA 896, EA 897 oder EA 898 angetriebenwerden. Auch in diesen Motoren wurde der Einbau von Abschalteinrichtungenentdeckt. Die Motoren wurden in der 2015 veröffentlichten Ad-hoc-Meldung jedochnicht erwähnt.Tatsächlich sind die Erfolgsaussichten dieser Kläger sogar gestiegen, denn derEuropäische Gerichtshof bewertete heute sämtliche Abschalteinrichtungen als