Immobilieninvestoren nehmen Rechenzentren ins Visier (FOTO)

Zur Studie

Zur Studie

Frankfurt am Main (ots) - Die weltweit und insbesondere in Deutschland steigende

Nachfrage nach modernen Rechenzentren oder Data Center ruft zunehmend

Immobilieninvestoren auf den Plan. Wie der "Data Center Outlook 2021" der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland und der GERMAN

DATACENTER ASSOCIATION (GDA) ergab, will mehr als jeder dritte Befragte (41

Prozent) innerhalb der nächsten zwei Jahre in diese junge Asset Klasse

investieren. Gut ein Viertel visiert dabei ein Anlagevolumen von 50 Millionen

bis 250 Millionen Euro an. Die Mehrheit (60 Prozent) plant Direktinvestitionen;

Anlagevehikel spielen eine eher untergeordnete Rolle.





"Als Fabriken der Zukunft bilden Data Center zunehmend das Fundament unsererimmer stärker vernetzten und digitalen Welt", sagt PwC-Partner und German RealAssets Leader Thomas Veith. Jens Peter Müller, stellvertretender Vorsitzenderder GDA und Country Manager Germany bei Keppel Data Centres, sieht in dererfolgreichen Digitalisierung der Wirtschaft die Voraussetzung für eine solideWettbewerbsfähigkeit Deutschlands: "Insbesondere von den Rahmenbedingungen fürRechenzentren, wird abhängen, ob die Datenströme auch künftig durch unser Landgehen, Wertschöpfung und sichere Arbeitsplätze erzeugen oder einen Bogen umDeutschland machen werden." "Mit dem steigenden Wert der Daten wächst auch dasInvestoreninteresse an Rechenzentren", ergänzt Thomas Veith. "In jüngsterVergangenheit beobachten wir verstärkt auch größere Transaktioneninstitutioneller Investoren in dieser Anlageklasse."Die Renditeerwartungen für Investitionen in Data Center liegen über den derzeiterzielbaren Renditen für Wohn- und Büroimmobilien. Mehr als die Hälfte (58Prozent) der Befragten betrachtet eine Rendite in der Spanne von 4 bis 6 Prozentals marktgerecht. Knapp 20 Prozent rechnen mit einer höheren Rendite von 7 bis10 Prozent und damit einem deutlichen Renditeaufschlag gegenüber etabliertenImmobilienanlageklassen.Deutsche Städte sind die Top-StandorteFrankfurt nimmt im Ranking der attraktivsten Standorte für Data Center in derDACH Region den Spitzenplatz ein, gefolgt von München und Berlin. Wien, Hamburgund Zürich rangieren auf den Plätzen 4 bis 6. Ausschlaggebendes Lagekriteriumist die Nähe zu relevanten Internet-Knotenpunkten. Frankfurt profitiert dabeivon dem weltweit führenden Internet-Knotenpunkt Deutsche Commercial InternetExchange (DE-CIX), dessen Rechenzentren sich unmittelbar im Stadtgebietbefinden.Edge-Rechenzentren auf dem VormarschGleichwohl lässt sich eine wachsende Bedeutung für Edge-Standorte ablesen, alsoRechenzentren, die nah am Entstehungsort latenzempfindlicher Daten liegen:bereits die Hälfte der Data Center (47 Prozent) verfügt über ein entsprechendesAngebot oder plant den Einstieg in dieses Segment. Edge-Angebote sind noch nichtstandardisiert, aber mit zunehmenden Anforderungen der Industrie 4.0 sicher aufdem Wachstumspfad.Potenzial bei Nachhaltigkeit und EnergieeffizienzData Center können maßgeblich dazu beitragen, die Herausforderungen derEnergiewende zu bewältigen. Ein großes Potenzial zeigt die Studie beim ThemaAbwärmenutzung: Die Mehrheit der Betreiber (82 Prozent) gab an, die Abwärme, diebeim Betrieb des Data Centers entsteht, nicht oder nur in geringem Umfang zunutzen. Nur rund jedes zehnte Rechenzentrum plant, dies in der Zukunft zu tun.Kenntnisstand bei Investoren noch geringDie Studie zeigte zudem, dass Immobilieninvestoren ihre Kenntnisse zum ThemaData Center gerne noch vertiefen möchten. Die Mehrheit der Befragten fühlt sichbislang nicht ausreichend über die Besonderheiten des Data Center Marktesinformiert. Nahezu die Hälfte der Befragten (41 Prozent) schätzen ihrenKenntnisstand zu dieser Assetklasse als "eher schlecht" bis "sehr schlecht" ein.Lediglich jeder Fünfte (21 Prozent) wertet sein Wissen über die Kriterien dieserjungen Anlageklasse als "sehr gut".