EuGH erklärt Abschalteinrichtungen per se für unzulässig

Hamburg (ots) - Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 17.12.2020 -C-693/18 - jegliche Vorrichtung, die bei Zulassungstests vonDieselkraftfahrzeugen einen verstärkenden Einfluss auf die Funktion desEmissionskontrollsystems ausübt, als illegale Abschalteinrichtung erklärt unddamit die Rechte von Verbrauchern im Diesel Abgasskandal gestärkt. Das Gerichtfolgte mit seiner Entscheidung den Ausführungen der Generalanwältin EleanorSharpston in ihren Schlussanträgen vom 30.04.2020. Demnach sindAbschalteinrichtungen, die auf dem Prüfstand die Abgasreinigung verbessern, umdie Zulassung zu erhalten, unzulässig. Das gilt sogar dann, wenn die verbesserteLeistung des Emissionskontrollsystems auch unter normalen Betriebsbedingungenauf der Straße punktuell erfolgt. Somit ist auch das Thermofenster alsunzulässige Abschalteinrichtung zu qualifizieren.Gemäß der EG Verordnung Nr. 715/2007 müssen Fahrzeuge die Grenzwerte unternormalen Betriebsbedingungen einhalten. Eine Software, die die Höhe derFahrzeugemissionen nach Maßgabe der von ihr erkannten Fahrbedingungenmodifiziert und die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte nur unter Bedingungengewährleistet, die den für die Zulassungsverfahren geltenden Bedingungenentsprechen, stelle eine Abschalteinrichtung dar, so das Gericht. Und dieseseien unzulässig. Dass Abschalteinrichtungen, wie von den Herstellern zu ihrerVerteidigung regelmäßig vorgebracht wird, zum Motorschutz nötig seien, sieht dasGericht nicht. Das Argument, Abschalteinrichtungen seien nötig, um denVerschleiß oder die Verschmutzung des Motors zu verhindern, lassen die Richternicht gelten."Der Europäische Gerichtshof hat den betroffenen Verbrauchern im DieselAbgasskandal ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht", so der HamburgerFachanwalt Peter Hahn, der mit HAHN Rechtsanwälte insgesamt mehr als 8.000Mandanten im Abgasskandal vertritt. Das Urteil macht deutlich, dass dieVerteidigung der Hersteller, die sich auf den Schutz des Motors berufen, nichtüberzeugen kann. "Betroffene Autofahrer können ihr Recht auf Schadensersatznunmehr mit Unterstützung des EuGH-Urteils gegen Daimler, BMW und dieVolkswagen-Gruppe u.a. einfacher durchsetzen", sagt Hahn.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: mailto:hahn@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61631/4794282OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB