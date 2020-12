Learning Tree beendet das Jahr 2020 mit drei Branchenauszeichnungen in Anerkennung seines kompetenzbasierten IT- und Cybersicherheits-Trainingscurriculums

Zu den auszeichnenden Organisationen gehören CompTIA, CertNexus und TrainingIndustry.com

HERNDON, Virginia, 17. Dezember, 2020 /PRNewswire/ -- Der preisgekrönte Lehrplan von Learning Tree International für IT- und Managementschulungen wurde erneut von führenden Branchenorganisationen für die Vielfalt, den Umfang und Qualität des Angebots ausgezeichnet.

„Learning Tree ist stolz darauf, seinen Kunden dabei zu helfen, durch Kompetenzentwicklung, Prozessverbesserung und digitale Transformationsinitiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen", so David Brown, CEO von Learning Tree. „Wir fühlen uns geehrt, von der Branche für die Qualität unserer Arbeit anerkannt zu werden und die Gelegenheit zu haben, diese Auszeichnungen mit unseren Kunden zu feiern. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld war es noch nie so wichtig wie heute, strategisch in Mitarbeiter zu investieren, um in den kommenden Jahren dauerhaft erfolgreich zu sein."