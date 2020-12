Bis Mitte Februar stieg die Visa-Aktie wie am Schnürchen gezogen gen Norden an und erreichte bei 214,17 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt. Während des Corona-Crashs ging es kurzzeitig auf 133,93 US-Dollar abwärts, bis Ende August konnten die Frühjahreshochs erneut einem Test unterzogen werden. Ein Ausbruch scheiterte beim ersten Versuch, auch Anfang November konnten sich Bullen wieder nicht durchsetzen. Seitdem aber konsolidiert das Papier in einem abwärts gerichteten Trendkanal aus, dieser lässt allerdings auf eine bullische Flagge schließen und könnte bei einem regelkonformen Anstieg darüber ein mittelfristiges Kaufsignal für 2021 aktivieren.

Verlorenes Jahr

Gelingt es das Niveau von grob 213,25 US-Dollar nachhaltig per Tagesschlusskurs zu überwinden, dürften Anschlusskäufe an die Novemberhochs bei 217,54 US-Dollar folgen. Aber erst oberhalb von 220,00 US-Dollar dürfte das mittelfristig favorisierte Kaufsignal in Richtung des 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracements bei 249,22 US-Dollar aktiviert werden. Wer überproportional von dem potenziellen Kaufsignal profitieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFY58T zurückgreifen. Solange allerdings das Niveau um 220,00 US-Dollar ungebrochen bleibt, dürfte die Visa-Aktie vorerst ihre grobe Seitwärtsbewegung fortsetzen. Ein Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 196,17 US-Dollar sollte jedoch tunlichst vermieden werden, in diesem Szenario würden sonst Abschläge zurück auf die Oktobertiefs bei 179,34 US-Dollar drohen.