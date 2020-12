Anlegerverlag Bei Thyssenkrupp fliegt heute der Deckel weg! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.12.2020, 17:32 | 42 | 0 | 0 17.12.2020, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Thyssenkrupp beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund neun Prozent aus. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 7,73 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder? Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021! Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Im Chart waren bisher 7,16 EUR dieser markante Wendepunkt. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide. Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Wenn Sie Thyssenkrupp bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen. Fazit: Wie geht es bei Thyssenkrupp jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



