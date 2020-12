Österreichisches Finanzmedium kürt Comgest zur besten Fondsgesellschaft Gastautor: Simon Weiler | 17.12.2020, 05:59 | 13 | 0 | 0 17.12.2020, 05:59 | Nachdem sich die unabhängige internationale Fondsboutique Comgest kürzlich bei den Scope Investment Awards 2021 in Frankfurt am Main zum siebten Mal in Folge als bester Aktienfondsmanager in Österreich, Deutschland und der Schweiz durchsetzen konnte, wird die Erfolgsserie nun einmal mehr fortgeführt. Im Rahmen des diesjährigen „Goldenen Rankings“ des österreichischen Finanzmediums Börsianer ist Comgest erstmals als beste Fondsgesellschaft ausgezeichnet worden. Der Stock Picker konnte mit einem Gesamt-Score von 71,63 Punkten 56 hochkarätige Konkurrenten aus dem In- und Ausland hinter sich lassen. Mit dem Erklimmen des obersten Platzes rückte Comgest gleich um neun Plätze gegenüber 2019 vor. Ausgezeichnet mutig & nachhaltig Die Entscheidung um den Sieg fiel in drei gleichgewichteten Einzeldisziplinen. Neben Peergroup- und Redaktionsbewertungen basiert das Ranking auch auf einer quantitativen Analyse der Produktpalette, in der die Ein- und Drei-Jahres-Entwicklung, das Sharpe-Ratio sowie die jährliche Verwaltungsgebühr der in Österreich zugelassenen Fonds miteinbezogen werden. Die objektive Auswertung erfolgte durch die Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria. „Ausgezeichnete Geschäftszahlen, mutige Ideen, nachhaltiges Wirtschaften, eine gute Reputation am Markt sowie qualitativ ausgefüllte Fragebögen sind für eine Spitzenposition im Ranking ausschlaggebend“, erläutern Dominik Hojas, Chefredakteur des Börsianer und Projektleiterin Ingrid Krawarik. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



