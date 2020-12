Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Novartis-Tochter Sandoz erhält in Kanada Zulassung für Biosimilar Hyrimoz Sandoz, die Generika-Tochtergesellschaft von Novartis , hat von der kanadischen Gesundheitsbehörde die Zulassung für das Biosimilar Hyrimoz erhalten, wie Sandoz Canada am Donnerstag mitteilte. Hyrimoz wurde bereits am 4. November für dieselben …