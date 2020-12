Mönchengladbach (ots) - Ein Hersteller darf keine Abschalteinrichtung einbauen,

die bei Zulassungsverfahren systematisch die Leistung des Systems zur Kontrolle

der Emissionen von Fahrzeugen verbessert, um ihre Zulassung zu erreichen, hat

der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 17. Dezember 2020 entschieden. Das

neuerliche Urteil zu illegalen Abschalteinrichtungen durch den EuGH dient als

weiterer Katalysator für Betrugshaftungsklagen gegen Automobilhersteller in

Deutschland.



Der EuGH hatte sich bereits im Frühling sehr deutlich zur Legalität von

Abschalteinrichtungen positioniert. Abschalteinrichtungen wie Thermofenster bei

der Abgasreinigung in Dieselfahrzeugen oder auch

Kühlmittel-Sollwert-Temperaturregelungen sind grundsätzlich unzulässig. Das hat

die EU-Generalanwältin Eleanor Sharpston in ihrem Schlussantrag zu einem

vielbeachteten Verfahren am EuGH klargemacht. Entscheidend bei dem EuGH-Urteil

vom 30. April 2020 ist die Aussage, dass auch temperaturabhängige

Abgaskontrollsysteme unzulässige Abschalteinrichtungen darstellen.







Abschalteinrichtung einbauen, die bei Zulassungsverfahren systematisch die

Leistung des Systems zur Kontrolle der Emissionen von Fahrzeugen verbessert, um

ihre Zulassung zu erreichen. Die Tatsache, dass eine solche Abschalteinrichtung

dazu beiträgt, den Verschleiß oder die Verschmutzung des Motors zu verhindern,

kann ihr Vorhandensein nicht rechtfertigen", heißt es in einer Mitteilung des

EuGH im Urteil in der Rechtssache C-693/18.



Hintergrund des Verfahrens: Ein Automobilhersteller, der in Frankreich

Kraftfahrzeuge vertreibt, soll Fahrzeuge mit einer Software auf den Markt

gebracht haben, die geeignet ist, die Ergebnisse der Zulassungstests in Bezug

auf Emissionen von Schadstoffen wie Stickoxiden (NOx) zu verfälschen. Volkswagen

hat übrigens laut einem Zeitungsartikel bestätigt, dass es um seine Fahrzeuge

geht. "Die fraglichen Fahrzeuge waren mit einem Ventil zur Abgasrückführung

(AGR) ausgestattet. Das AGR-Ventil ist eine der Technologien, die von den

Automobilherstellern zur Kontrolle und Verringerung der endgültigen

NOx-Emissionen verwendet werden. Es handelt sich um ein System, das darin

besteht, einen Teil der Abgase von Verbrennungsmotoren zum Ansaugkrümmer, das

heißt dorthin, wo die dem Motor zugeführte Frischluft eintritt, zurückzuführen,

um die endgültigen NOx-Emissionen zu verringern", sagt der Mönchengladbacher

Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft

mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ). Die Kanzlei befasst sich

ausschließlich mit Anleger- und Verbraucherschutzthemen und hat sich auf die



