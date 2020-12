GDXJ-Indexaufnahme

Victoria gibt bekannt, dass das Unternehmen in den VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF („GDXJ“) aufgenommen wird. Victoria wird nach Marktschluss am 18. Dezember 2020 in den GDXJ-Index aufgenommen.

John McConnell, President und CEO, kommentierte: „Die Aufnahme in den GDXJ ist ein bemerkenswerter Meilenstein für Victoria, da er ein Zeichen des anhaltenden Wachstums des Unternehmens ist. Der Aufstieg zur Toronto Stock Exchange zu Beginn dieses Jahres sowie die Aufnahme in den GDXJ und in andere wichtige börsengehandelte Fonds bieten Victorias Anlegern eine verbesserte Liquidität, Handelsflexibilität und einen besseren Wert.“

Über Dublin Gulch

Die zu 100 % unternehmenseigene Goldliegenschaft Dublin Gulch (die „Liegenschaft") der Victoria Gold befindet sich im zentralen Yukon Territory in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Die Liegenschaft ist das ganze Jahr über via Straße erreichbar und befindet sich innerhalb des Stromnetzes der Yukon Energy.

Die Liegenschaft erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive. Die Goldmine Eagle ist die jüngste in Betrieb befindliche Goldmine im Yukon. Die Lagerstätten Eagle und Olive beinhalten nachgewiesene und vermutete Vorräte von 3,3 Millionen Unzen Gold aus 155 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, wie in einem National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht für die Goldmine Eagle vom 3. Dezember 2019 beschrieben. Die Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101") für die Lagerstätten Eagle und Olive wurde auf 227 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne geschätzt, die 4,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie „erkundet und angezeigt", einschließlich nachgewiesener und vermuteter Vorräte, und weitere 28 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne für 0,6 Millionen Unzen Gold in der Kategorie „geschlussfolgert" enthalten.