Artikel russischer Hersteller auf dem Großhandelsmarktplatz Euromoda-Neuss

DÜSSELDORF, Deutschland und MOSKAU, 17. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Mehr als 20 russische Hersteller präsentieren ausländischen Einkäufern ihre Bekleidungs- und Schuhkollektionen in einem Showroom im Euromoda-Neuss, einem Großhandelsmarktplatz für Bekleidung. Der Pavillon für russische Marken wurde vom Ministerium für Industrie und Handel der Russischen Föderation im Rahmen des Projekts zur Bewertung und Förderung führender Unternehmen der Leichtindustrie auf ausländischen Märkten eingerichtet. Die Ausstellung läuft vom 9. Dezember 2020 bis Ende Januar 2021.

Das Euromoda-Neuss ist der größte Großhandel für Wiederverkäufer in Deutschland mit Sitz im Großraum Düsseldorf/Neuss. Das Zentrum ist seit 25 Jahren in der Region tätig und stellt auf einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern aus. Das Euromoda-Neuss beherbergt 300 Showrooms, in denen europäische Top-Marken für Sportbekleidung und -ausrüstung, Kinderbekleidung sowie Damen- und Herrenmode ausgestellt sind. Das Zentrum steht ausschließlich von professionellen Käufern und Handelsvertretern offen, die die neuen Kollektionen kennenlernen und für den Verkauf in ihren Filialen vorbestellen möchten.