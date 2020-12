EUSA Pharma meldet die Aufnahme des ersten Patienten in eine randomisierte klinische Phase-3-Studie zur Untersuchung von Siltuximab an hospitalisierten Patienten mit akutem Lungenversagen (ARDS) bei COVID-19 oder anderen Atemwegsvirusinfektionen

EUSA Pharma (UK) Limited („EUSA Pharma“), ein weltweit tätiges Biopharma-Unternehmen, gab heute bekannt, dass der erste Patient in die Studie SILtuximab in Viral ARDS (‚SILVAR‘) am Sparrow Hospital in Lansing (Michigan) aufgenommen wurde. Bei SILVAR handelt es sich um eine prospektive, multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, parallelarmige Phase-3-Studie, die die ermutigenden Ergebnisse der beobachtenden, monozentrischen Kontrollkohorte in der Studie Siltuximab In Serious COVID-19 (‚SISCO‘) bestätigen soll.1 Die Ergebnisse von 30 Patienten, die in der ‚SISCO‘-Studie mit Siltuximab behandelt worden waren, zeigten im Vergleich zu 30 angepassten Kontrollpersonen, dass die Behandlung mit Siltuximab zu einer Verringerung des Risikos der 30-Tage-Gesamtmortalität um 54 % führte.2

Diese zulassungsrelevante Studie wird die Wirksamkeit und Sicherheit des Behandlungsstandards (Standard of Care, SOC) mit oder ohne intravenösem Siltuximab bei ausgewählten hospitalisierten Patienten mit COVID-19 oder einer anderen respiratorischen Virusinfektion untersuchen, die zuvor mit Kortikosteroiden behandelt wurden. Im Gegensatz zu früheren Studien mit Wirkstoffen, die auf den Interleukin-6 (IL-6)-Signalweg abzielen, wurde für die ‚SILVAR‘-Studie ein rationales Design gewählt, bei dem nur solche Patienten in die Studie aufgenommen werden, die an einem schweren viralen akuten Atemnotsyndrom (ARDS) in einem hyperinflammatorischen Zustand leiden und am ehesten von der Verabreichung eines Anti-IL-6-Immunmodulators wie Siltuximab profitieren werden.

Lee Morley, Chief Executive Officer, EUSA Pharma, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir nun den ersten Patienten in die ‚SILVAR‘-Studie mit Siltuximab aufnehmen konnten. Siltuximab ist ein monoklonaler Antikörper, der an IL-6, einen wichtigen Mediator der Immunantwort auf Infektionen, bindet und es neutralisiert. Diese klinische Studie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Lösung für hospitalisierte Patienten mit schwerwiegenden respiratorischen Komplikationen aufgrund einer überreaktiven Immunantwort auf SARS-CoV-2 (schweres akutes Atemwegssyndrom infolge einer Coronavirus-Infektion), das nicht vollständig auf eine Kortikosteroidtherapie anspricht, sowie für Patienten mit anderen respiratorischen Virusinfektionen, die mit schwerem ARDS einhergehen.“