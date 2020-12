Disclaimer

Tagesausblick für 18.12.: DAX peilt Allzeithoch an. Gold und Öl deutlich fester! Die Anleger sind in Kauflaune und trieben die Aktienindizes heute weiter nach oben. Unterstützung kam dabei auch aus den USA. Dort sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wider erwarten deutlich gesunken. So hat der DAX® das Allzeithoch klar vor …