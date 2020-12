Der Anleihe-Emittent Biohacks bringt ein neues Produkt unter dem Namen „Hang & Over(R) - Spirit” an den Markt. Der Energy-Drink werde ab der kommenden Woche in Filialen der Kaufland-Gruppe und im hauseigenen Online-Shop an den Start gehen, kündigt das Düsseldorfer Unternehmen am Donnerstag an. Darüber hinaus werde der Drink zeitnah im Filialnetz von Budnikowski und Real deutschlandweit erhältlich sein, so Biohacks.Es ...