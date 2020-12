Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Enel will Beteiligung an Breitbandtochter verkaufen Italiens größter Versorger Enel will wie erwartet eine Beteiligung an seinem Breitbandnetz-Betreiber Open Fiber an den australischen Finanzkonzern Macquarie verkaufen. Der Verwaltungsrat stimmte dem Verkauf von 40 bis 50 Prozent an OpenFiber für …