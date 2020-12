Für die Aktienmärkte ist neben dem US-Stimulus nun das zentrale Thema die Aufnahme von Tesla in den S&P 500. Handelsinstrumente, die den Index S&P 500 abbilden, müssen morgen Platz schaffen für die dann am Montag erfolge

Für die Aktienmärkte ist neben dem US-Stimulus nun das zentrale Thema die Aufnahme von Tesla in den S&P 500. Handelsinstrumente, die den Index S&P 500 abbilden, müssen morgen Platz schaffen für die dann am Montag erfolgende Aufnahme des Schwergewichts Tesla - und müssen dementsprechend Aktien im Volumen von ca. 80 Milliarden Dollar der anderen 499 S&P 500-Mitglieder verkaufen. Das passiert in einer Zeit, in der die Liqudität der Aktienmärkte ohnehin eher dünn ist. Dazu kommt noch der morgige Hexensabbat - es könnte also morgen tuurbulent zugehen! Heute wieder das alte Muster: die Märkte steigen vor US-Eröffnung, dann passiertnicht mehr viel an der Wall Street. Der Dax hingegen mit guter Laune..

